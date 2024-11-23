Мінекономіки оголосило про зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних

За результатами аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими свій статус втратили 5% підприємств.

У порядок бронювання військовозобов’язаних внесено зміни

Про це повідомило Міністерство економіки України.

15 листопада уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За результатами аудиту 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус.

Серед порушень, виявлених у ході перевірки:

різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємством статусу критично важливого,

використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих,

включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки.

За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані.

На підставі даних аудиту уряд вирішив оновити критерії бронювання. При цьому алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Як і раніше, підприємство звертається до відповідного міністерства або ОВА для отримання такого статусу. Поширити

Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Додатково для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не меншою за 20 тис грн.

Також обов’язковою стає вимога щодо відсутності у компанії заборгованості зі сплати усіх податків.

Для підтвердження відповідності новим критеріям у підприємств є понад три місяці — від публікації відповідної постанови до кінця лютого 2025 року. Поширити

Після підтвердження критичності підприємства мають через «Дію» подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків усі надані бронювання залишаються чинними. Також у «Дії» передбачена опція моніторингу рішень щодо визначення підприємств критичними та впроваджується можливість анулювання бронювання.

Підприємствам забороняється бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.

Бронювання працівників через «Дію» запрацює з 1 грудня.

Що відомо про поновлення бронювання

Уряд 25 жовтня вирішив поновити бронь для працівників низки українських підприємств критичної інфраструктури.

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін, — зазначається у публікації Урядового порталу.

Представники уряду підкреслюють, що це рішення дозволить забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, серед іншого і тих, які працюють на підвищення обороноздатності країни.