Минэкономики объявило об изменениях в порядке бронирования военнообязанных

По результатам аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важным свой статус потеряли 5% предприятий.

В порядок бронирования военнообязанных внесены изменения

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

15 ноября правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важных. По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус.

Среди нарушений, выявленных в ходе проверки:

резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятием статуса критически важного,

использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных,

включение предприятий в перечень критически важных, которые, по сути, не являются критическими для экономики.

По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы.

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования. При этом алгоритм признания предприятий критически важным не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее министерство или ОВА для получения такого статуса. Поделиться

Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительно для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.

Также обязательным становится требование об отсутствии у компании задолженности по уплате всех налогов.

Для подтверждения соответствия новым критериям у предприятий более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года. Поделиться

После подтверждения критичности предприятия должны через "Действие" подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все бронирования остаются в силе. Также в Действии предусмотрена опция мониторинга решений по определению предприятий критическими и внедряется возможность аннулирования бронирования.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Бронирование работников через "Действие" заработает с 1 декабря.

Что известно о возобновлении бронирования

Правительство 25 октября решило восстановить бронь для работников ряда украинских предприятий критической инфраструктуры.

Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок, отмечается в публикации Правительственного портала.

Представители правительства подчеркивают, что это решение позволит обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе и тех, которые работают на повышение обороноспособности страны.