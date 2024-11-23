Минэкономики объявило об изменениях в порядке бронирования военнообязанных

По результатам аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важным свой статус потеряли 5% предприятий.
Главные тезисы
- После аудита 5% предприятий потеряли статус критически важных из-за выявленных нарушений.
- Обновленные правила требуют от предприятий подтверждения критичности и отсутствия задолженности перед государством.
- Бронирование работников через систему Действие начнет действовать с 1 декабря, а новые критерии нужно подтвердить до конца февраля 2025 года.
- Правительство Украины восстановило бронирование для работников критически важных предприятий с целью поддержать стабильность и обороноспособность страны.
- Для подтверждения соответствия новым критериям предприятиям дается более трех месяцев с момента публикации постановления.
В порядок бронирования военнообязанных внесены изменения
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
15 ноября правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важных. По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус.
Среди нарушений, выявленных в ходе проверки:
резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятием статуса критически важного,
использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных,
включение предприятий в перечень критически важных, которые, по сути, не являются критическими для экономики.
По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы.
Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.
Дополнительно для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.
Также обязательным становится требование об отсутствии у компании задолженности по уплате всех налогов.
После подтверждения критичности предприятия должны через "Действие" подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все бронирования остаются в силе. Также в Действии предусмотрена опция мониторинга решений по определению предприятий критическими и внедряется возможность аннулирования бронирования.
Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.
Бронирование работников через "Действие" заработает с 1 декабря.
Что известно о возобновлении бронирования
Правительство 25 октября решило восстановить бронь для работников ряда украинских предприятий критической инфраструктуры.
Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок, отмечается в публикации Правительственного портала.
Представители правительства подчеркивают, что это решение позволит обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе и тех, которые работают на повышение обороноспособности страны.
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