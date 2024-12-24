Кабмин автоматически продлил действующие брони от мобилизации — на какой срок

Кабинет министров решил автоматически продлить в месяц действующее бронирование от мобилизации. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.
Главные тезисы
- Кабмин принял решение автоматически продлив действующие бронирования от мобилизации на месяц из-за кибератаки на государственные реестры.
- Бронирования, действующие по состоянию на 19 декабря, продолжаются автоматически до 28 февраля 2025 года.
- Работодатели смогут восстановить бронирование, если оно завершилось в кибератаки, после возобновления работы реестров, без лишних процедур.
- Решение позволяет военнообязанным сохранить действующее бронирование без дополнительных процедур в военное время.
- Кибератака на государственные реестры Украины 19 декабря вызвала реакцию правительства и требует восстановления критически важной инфраструктуры страны.
Кабмин автоматически продлил действующие бронирования от мобилизации
Яу уточнили в Министерстве экономики Украины, такое решение правительства касается тех бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря.
Бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Действие", продолжается автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.
В Минэкономики разъяснили, что, например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть к кибератаке — работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.
Кибератака на реестры Украины
19 декабря стало известно о самой масштабной кибератаке на госреестры Украины.
Как отметила вицепремьер, министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина, атаку провели россияне. Они попытались нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.
В частности, у "Действия" перестала работать услуга бронирования сотрудников от мобилизации.
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