Кабмин автоматически продлил действующие брони от мобилизации — на какой срок

Кабинет министров решил автоматически продлить в месяц действующее бронирование от мобилизации. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.

Кабмин автоматически продлил действующие бронирования от мобилизации

Яу уточнили в Министерстве экономики Украины, такое решение правительства касается тех бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

Бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Действие", продолжается автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

В Минэкономики разъяснили, что, например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть к кибератаке — работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время, — отметил заместитель министра экономики Виталий Кондратов. Поделиться

Кибератака на реестры Украины

19 декабря стало известно о самой масштабной кибератаке на госреестры Украины.

Как отметила вицепремьер, министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина, атаку провели россияне. Они попытались нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

В частности, у "Действия" перестала работать услуга бронирования сотрудников от мобилизации.