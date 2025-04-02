Кабмін розширив можливості для бронювання — що змінилося

Український уряд офіційно розширив можливості бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонного сектору. Нові правила націлені на забезпечення стабільної роботи ключових галузей економіки та оборони країни.

Деталі нового рішення Кабміну

Відповідно до рішення уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50% до 75%.

Окрім того, було скасовано вимоги до енергетичних компаній, які постраждали від війни, насамперед щодо середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн та відсутності податкової заборгованості.

До переліку підприємств, що можуть бронювати працівників, додали Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія", — зазначають у Міністерстві економіки. Поширити

Що важливо розуміти, бронювання відображатиметься у застосунку "Резерв+" і діятиме до одного року.