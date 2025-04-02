Кабмін розширив можливості для бронювання — що змінилося

Український уряд офіційно розширив можливості бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонного сектору. Нові правила націлені на забезпечення стабільної роботи ключових галузей економіки та оборони країни.
Головні тези:
- Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+.
- Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.
Деталі нового рішення Кабміну
Відповідно до рішення уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50% до 75%.
Окрім того, було скасовано вимоги до енергетичних компаній, які постраждали від війни, насамперед щодо середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн та відсутності податкової заборгованості.
До переліку підприємств, що можуть бронювати працівників, додали Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).
Що важливо розуміти, бронювання відображатиметься у застосунку "Резерв+" і діятиме до одного року.
Як уже згадувалося раніше, з 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.
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