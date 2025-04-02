Кабмин расширил возможности для бронирования — что изменилось

Украинское правительство официально расширило возможности бронирования военнообязанных работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонного сектора. Новые правила направлены на обеспечение стабильной работы ключевых отраслей экономики и обороны страны.

Детали нового решения Кабмина

Согласно решению правительства, квота бронирования для предприятий, обеспечивающих водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру, увеличена с 50% до 75% .

Кроме того, были отменены требования к энергетическим компаниям, пострадавшим от войны, в первую очередь по среднемесячной зарплате не менее 20 тыс. грн и отсутствия налоговой задолженности.

В список предприятий, которые могут бронировать работников, добавили Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

Подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал "Дія", — отмечают в Министерстве экономики. Поделиться

Что важно понимать, бронирование отображается в приложении "Резерв+" и будет действовать до одного года.