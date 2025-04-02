Кабмин расширил возможности для бронирования — что изменилось
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин расширил возможности для бронирования — что изменилось

Министерство экономики Украины
Детали нового решения Кабмина
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Украинское правительство официально расширило возможности бронирования военнообязанных работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонного сектора. Новые правила направлены на обеспечение стабильной работы ключевых отраслей экономики и обороны страны.

Главные тезисы

  • Подтвержденное бронирование отображается в приложении Резерв+.
  • Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.

Детали нового решения Кабмина

Согласно решению правительства, квота бронирования для предприятий, обеспечивающих водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру, увеличена с 50% до 75% .

Кроме того, были отменены требования к энергетическим компаниям, пострадавшим от войны, в первую очередь по среднемесячной зарплате не менее 20 тыс. грн и отсутствия налоговой задолженности.

В список предприятий, которые могут бронировать работников, добавили Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

Подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал "Дія", — отмечают в Министерстве экономики.

Что важно понимать, бронирование отображается в приложении "Резерв+" и будет действовать до одного года.

Как уже упоминалось ранее, с 1 апреля продолжить бронирование своих специалистов смогут только компании, уже обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

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