Кабмин расширил возможности для бронирования — что изменилось

Украинское правительство официально расширило возможности бронирования военнообязанных работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонного сектора. Новые правила направлены на обеспечение стабильной работы ключевых отраслей экономики и обороны страны.
Главные тезисы
- Подтвержденное бронирование отображается в приложении Резерв+.
- Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.
Детали нового решения Кабмина
Согласно решению правительства, квота бронирования для предприятий, обеспечивающих водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру, увеличена с 50% до 75% .
Кроме того, были отменены требования к энергетическим компаниям, пострадавшим от войны, в первую очередь по среднемесячной зарплате не менее 20 тыс. грн и отсутствия налоговой задолженности.
В список предприятий, которые могут бронировать работников, добавили Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).
Что важно понимать, бронирование отображается в приложении "Резерв+" и будет действовать до одного года.
Как уже упоминалось ранее, с 1 апреля продолжить бронирование своих специалистов смогут только компании, уже обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
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