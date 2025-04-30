В Украине некоторые категории медиков потеряют бронирование — о чем идет речь
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине некоторые категории медиков потеряют бронирование — о чем идет речь

Министерство обороны Украины
медик
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В Украине разбронируют специалистов, имеющих военно-медицинскую подготовку и необходимые для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ, в частности, Сухопутных войск

Главные тезисы

Это касается санитарных инструкторов, фельдшеров и врачей, в том числе семейных.

Медики смогут подписать контракт на 1 год службы, после чего будут уволены или смогут остаться по собственному желанию.

Некоторые категории медиков будут разбронированы в Украине

Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Это касается, в частности, санитарных инструкторов, фельдшеров и врачей, в том числе семейных.

По информации пресс-службы ведомства, причиной такого решения является острый дефицит медицинских кадров в воинских частях, обострившийся после введения 100% бронирования медиков согласно постановлению правительства.

Минздрав и Минобороны вместе с областными департаментами здравоохранения будут определять конкретных специалистов, которые подпадут под разбронирование. Они смогут подписать контракт на 1 год службы, после чего будут уволены или смогут остаться по собственному желанию.

Минобороны подчеркивает, что речь идет только о точечном решении, направленном на усиление фронтовой медицины, спасающей жизнь военных.

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