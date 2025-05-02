Масований удар Росії по Запоріжжю — постраждали десятки цивільних

Уночі 2 травня російські загарбники знову атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів. Згідно з останніми даними, були поранені щонайменше 29 місцевих мешканців.
Головні тези:
- Протягом 1 травня армія Росії здійснила 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
- На тлі руйнувань та пошкоджень місцеві мешканці намагаються знайти хоч щось вціліле.
Атака Росії на Запоріжжя — останні подробиці
Про ситуацію в області розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російські загарбники ударили по цивільній інфраструктурі міста.
Під удар ворога потрапили житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.
Близько 07:00 ранку Федоров повідомив, що кількість поранених заросла до 29.
Що важливо розуміти, протягом минулої доби росіяни завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Армія Росії здійснила 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому.
Окрім того, місцева влада отримала 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.
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