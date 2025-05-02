Масований удар Росії по Запоріжжю — постраждали десятки цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Масований удар Росії по Запоріжжю — постраждали десятки цивільних

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя - останні подробиці
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Уночі 2 травня російські загарбники знову атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів. Згідно з останніми даними, були поранені щонайменше 29 місцевих мешканців.

Головні тези:

  • Протягом 1 травня армія Росії здійснила 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
  • На тлі руйнувань та пошкоджень місцеві мешканці намагаються знайти хоч щось вціліле.

Атака Росії на Запоріжжя — останні подробиці

Про ситуацію в області розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські загарбники ударили по цивільній інфраструктурі міста.

Під удар ворога потрапили житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.

Близько 07:00 ранку Федоров повідомив, що кількість поранених заросла до 29.

Що важливо розуміти, протягом минулої доби росіяни завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Армія Росії здійснила 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому.

349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 9 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне. 214 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.

Іван Федоров

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

Окрім того, місцева влада отримала 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.

На цьому короткому відео видно, як зранку запоріжці намагаються знайти на тлі “свого згорілого життя” щось вціліле. Та хіба так має бути?! росіяни мають відповісти за кожен злочин, за кожне відібране життя, — наголосив Федоров.

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