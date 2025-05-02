Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с армией РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ПВО смогла уничтожить 64 российских дрона во время новой атаки врага. Еще 62 беспилотника-имитатора были обезврежены и не достигли своих целей.
Главные тезисы
- Дроны РФ сбивали на востоке, севере и в центре Украины.
- В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
Атака России на Украину 2 мая — что известно
В течение ночи 2 мая армия РФ осуществляла атаку 150 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов с районов: Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также добавили, что 62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под новые удары врага попали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
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