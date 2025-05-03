Між ЗСУ та армією РФ відбулося 123 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 03.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні противник двічі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби штурмує позиції наших захисників в районі Загризового, бій триває.

Агресор дев’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори. Один бій триває.