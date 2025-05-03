Між ЗСУ та армією РФ відбулося 123 бойових зіткнення від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 123 атаки армії РФ з початку доби.
- Українські захисники тримають оборонні позиції та руйнують плани російського ворога.
- Активність агресора значно підвищується на певних напрямках, де тривають боєзіткнення.
Актуальна ситуація на фронті 3 травня
Оперативна інформація станом на 16.00 03.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні противник двічі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог з початку доби штурмує позиції наших захисників в районі Загризового, бій триває.
Агресор дев’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки. На даний час продовжується одне боєзіткнення.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори. Один бій триває.
На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції наших військ в районі Кримського.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сорок шість разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, 10 боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше.
Окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка.
На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю. Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Новоданилівки та Кам’янського.
На Курському напрямку українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав один авіаційний удар, застосувавши дві керовані бомби, здійснив 119 обстрілів, з яких п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
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