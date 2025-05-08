ЗСУ ліквідували 1200 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1200 російських окупантів, а також знищили 2 танки, 10 ББМ, 50 артсистем та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно провели операцію знищення 1200 російських окупантів за добу.
  • Оновлені дані по втратах армії РФ у війні підтверджують високу ефективність українських військових.

Генштаб оновив втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2025 року орієнтовно склали:

Втрати армії РФ

  • особового складу — близько 961 970 (+1200) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 782 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 429 (+10) од.;

  • артилерійських систем — 27 552 (+50) од.;

  • РСЗВ — 1 379 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1 156 (+1) од.;

  • літаків — 372 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 407 (+141) од.;

  • крилатих ракет — 3 197 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47 604 (+120) од.;

  • спеціальної техніки — 3 875 (+2).

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.

У військовому командуванні також розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.

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