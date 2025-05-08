ЗСУ ліквідували 1200 окупантів РФ протягом доби

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1200 російських окупантів, а також знищили 2 танки, 10 ББМ, 50 артсистем та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Генштаб оновив втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2025 року орієнтовно склали:

Втрати армії РФ

особового складу — близько 961 970 (+1200) осіб ліквідовано;

танків — 10 782 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 22 429 (+10) од.;

артилерійських систем — 27 552 (+50) од.;

РСЗВ — 1 379 (+1) од.;

засобів ППО — 1 156 (+1) од.;

літаків — 372 од.;

гелікоптерів — 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 407 (+141) од.;

крилатих ракет — 3 197 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 47 604 (+120) од.;

спеціальної техніки — 3 875 (+2).

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.