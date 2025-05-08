ЗСУ ліквідували 1200 окупантів РФ протягом доби

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1200 російських окупантів, а також знищили 2 танки, 10 ББМ, 50 артсистем та 1 засіб протиповітряної оборони противника.
Головні тези:
- ЗСУ успішно провели операцію знищення 1200 російських окупантів за добу.
- Оновлені дані по втратах армії РФ у війні підтверджують високу ефективність українських військових.
Генштаб оновив втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 961 970 (+1200) осіб ліквідовано;
танків — 10 782 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 22 429 (+10) од.;
артилерійських систем — 27 552 (+50) од.;
РСЗВ — 1 379 (+1) од.;
засобів ППО — 1 156 (+1) од.;
літаків — 372 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 407 (+141) од.;
крилатих ракет — 3 197 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 604 (+120) од.;
спеціальної техніки — 3 875 (+2).
У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.
У військовому командуванні також розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.
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