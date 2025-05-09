Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на поле боя — инфографика

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, состав хранения военных запасов и четыре других важных объекта армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 963 270 (+1 300) человек,

танков — 10 786 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 433 (+4) ед,

артиллерийских систем — 27 588 (+36) ед,

РСЗО — 1 380 (+1) ед,

средств ПВО — 1 157 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 446 (+39) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47 724 (+120) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросил 32 КАБ.