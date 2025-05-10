ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.05.2025 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении наши войска отбивали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызового. Удачи не имел.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Сиверском направлении украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Белой Горы, Майского и Предтечиного. В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение.