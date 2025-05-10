ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 117 боевых столкновений.
Главные тезисы
- В течение суток войска обороны отбили 38 штурмов врага на Покровском направлении, ликвидировав 69 оккупантов и ранив 32.
- Продолжаются боестолкновения на различных направлениях, где украинские защитники успешно отражают вражеские атаки.
Актуальная ситуация на фронте 10 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении наши войска отбивали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.
Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызового. Удачи не имел.
На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Сиверском направлении украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Белой Горы, Майского и Предтечиного. В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение.
На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупанта, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БПЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.
На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Свободное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.
На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до сих пор. Населённые пункты Малиновка и Железнодорожное получили авиационные удары.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Удачи не имел.
На Приднепровском направлении враг провел три напрасных атаки на позиции наших защитников.
На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-