ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.05.2025 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и произвели 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали пять атак противника в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники отбивали два штурма в районах Загрызового и Новой Кругляковки. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отразили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Временного Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультиного, из которых три продолжаются до сих пор.