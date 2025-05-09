ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 162 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На Покровском направлении украинские военные успешно отразили 51 атаку противника за сутки.
- Было истощено 96 оккупантов, уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля противника.
- Всего за сутки произошло 162 боевых столкновения на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 9 мая
Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и произвели 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали пять атак противника в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении украинские защитники отбивали два штурма в районах Загрызового и Новой Кругляковки. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отразили украинские защитники на Северском направлении.
На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Временного Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультиного, из которых три продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая. Два боестолкновения еще продолжаются.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.
Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 96 оккупантов, 54 из них — безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину и три автомобиля противника.
На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Двадцать две атаки уже отбиты, восемь боестолкновений продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районе Малых Щербаков, Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг предпринял шесть неудачных попыток продвинуться вперед.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 13 управляемых бомб, а также осуществил 283 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.
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