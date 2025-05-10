Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.05.2025 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки на Торецком направлении. Враг четырежды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и в сторону Белой Горы и Предтечиного. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении противник совершил сегодня одну атаку, которую украинские воины успешно остановили. Подразделения кафиров пытались продвинуться в сторону Григоровки.

На Лиманском направлении сегодня начиналось три боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Редкодуб и Зеленая Долина.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм близ Волчанска. До сих пор продолжается еще одна атака противника в районе населённого пункта Каменка.

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновение разной интенсивности в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоолександр. Наши защитники отразили 27 вражеских атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Малиновка и Железнодорожное.

В Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников.