Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм поблизу Вовчанська. Дотепер триває ще одна атака противника в районі населеного пункту Кам’янка.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось три боєзіткнення, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Рідкодуб та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку, яку українські воїни успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.