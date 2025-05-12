ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 8 танков РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 8 танков РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины ликвидировали 1170 российских захватчиков и уничтожили 8 танков за последние сутки.
  • Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, общие потери войск РФ с начала войны против Украины составили около 967 060 человек и значительное количество военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Про это сообщает Генеральный штаб ЗСУ.

Потери армии РФ

  • Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 967 060 (1170) человек ликвидировано;

  • танков — 10 800 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 473 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 27 718 (+48) ед;

  • РСЗО — 1 381 ед.;

  • средств ПВО — 1162 (+3) ед;

  • самолетов — 372 ед;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 35 678 (+141) ед;

  • крылатых ракет — 3 197 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 118 (+171) ед;

  • специальной техники — 3 884 (+6) ед.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток 11 мая и вечером на фронте произошло 111 боев.

В Силах обороны рассказали, что Покровское направление остается самым "горячим" — так фиксируется наибольшее количество штурмов и атак со стороны противника.

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