ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 8 танков РФ в течение суток

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины ликвидировали 1170 российских захватчиков и уничтожили 8 танков за последние сутки.
- Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, общие потери войск РФ с начала войны против Украины составили около 967 060 человек и значительное количество военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Про это сообщает Генеральный штаб ЗСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 967 060 (1170) человек ликвидировано;
танков — 10 800 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 22 473 (+27) ед;
артиллерийских систем — 27 718 (+48) ед;
РСЗО — 1 381 ед.;
средств ПВО — 1162 (+3) ед;
самолетов — 372 ед;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 35 678 (+141) ед;
крылатых ракет — 3 197 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 48 118 (+171) ед;
специальной техники — 3 884 (+6) ед.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток 11 мая и вечером на фронте произошло 111 боев.
В Силах обороны рассказали, что Покровское направление остается самым "горячим" — так фиксируется наибольшее количество штурмов и атак со стороны противника.
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