ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 8 танков РФ в течение суток

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Про это сообщает Генеральный штаб ЗСУ.

Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава — около 967 060 (1170) человек ликвидировано;

танков — 10 800 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 22 473 (+27) ед;

артиллерийских систем — 27 718 (+48) ед;

РСЗО — 1 381 ед.;

средств ПВО — 1162 (+3) ед;

самолетов — 372 ед;

вертолетов — 335 ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 35 678 (+141) ед;

крылатых ракет — 3 197 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 48 118 (+171) ед;

специальной техники — 3 884 (+6) ед.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток 11 мая и вечером на фронте произошло 111 боев.