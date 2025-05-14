ВСУ обезвредили более 320 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и произвели почти четыре тысячи обстрелов.

На Покровском направлении противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боеприкосновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 кафира, из них 159 — безвозвратно.

Также уничтожено:

танк,

четыре автомобиля,

четыре мотоцикла,

12 БпЛА,

пункт управления БпЛА,

пять антенн БпЛА,

станцию наблюдения «Муром-М».