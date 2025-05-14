ВСУ обезвредили более 320 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 320 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться на Покровском направлении.
  • За последние сутки произошло 128 боевых столкновений, в результате чего обезврежено более 320 оккупантов РФ только на Покровском направлении.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и произвели почти четыре тысячи обстрелов.

На Покровском направлении противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боеприкосновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 кафира, из них 159 — безвозвратно.

Также уничтожено:

  • танк,

  • четыре автомобиля,

  • четыре мотоцикла,

  • 12 БпЛА,

  • пункт управления БпЛА,

  • пять антенн БпЛА,

  • станцию наблюдения «Муром-М».

К тому же поврежден танк россиян.

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