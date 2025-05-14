ВСУ обезвредили более 320 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться на Покровском направлении.
- За последние сутки произошло 128 боевых столкновений, в результате чего обезврежено более 320 оккупантов РФ только на Покровском направлении.
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и произвели почти четыре тысячи обстрелов.
На Покровском направлении противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.
Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боеприкосновений продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 кафира, из них 159 — безвозвратно.
Также уничтожено:
танк,
четыре автомобиля,
четыре мотоцикла,
12 БпЛА,
пункт управления БпЛА,
пять антенн БпЛА,
станцию наблюдения «Муром-М».
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