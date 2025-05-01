Покровское направление остается самым горячим на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 93.
Главные тезисы
- На Покровском направлении зафиксировано 26 атак российских захватчиков, Силы обороны отразили 20 нападений, продолжаются 6 боестолкновений.
- Сложная ситуация на фронте: враг пытается продвигаться в ряд населенных пунктов и совершает авиационные удары.
Актуальная ситуация на фронте 1 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и Новославиловке.
В Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом с начала суток произошло одно боеприкосновение.
В Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжаются еще три боестолкновения.
На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.
На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационных ударов по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.
На Гуляйпольском направлении авиаудары потерпело Железнодорожное.
Четыре вражеских атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении — захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.
На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБ, совершил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
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