Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

В Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжаются еще три боестолкновения.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом с начала суток произошло одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

В Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и Новославиловке.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.

На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационных ударов по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.

На Гуляйпольском направлении авиаудары потерпело Железнодорожное.

Четыре вражеских атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении — захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.