Покровское направление остается самым горячим на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 93.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении зафиксировано 26 атак российских захватчиков, Силы обороны отразили 20 нападений, продолжаются 6 боестолкновений.
  • Сложная ситуация на фронте: враг пытается продвигаться в ряд населенных пунктов и совершает авиационные удары.

Актуальная ситуация на фронте 1 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и Новославиловке.

  • В Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

  • На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом с начала суток произошло одно боеприкосновение.

  • В Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжаются еще три боестолкновения.

  • На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.

  • На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационных ударов по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.

  • На Гуляйпольском направлении авиаудары потерпело Железнодорожное.

  • Четыре вражеских атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении — захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

  • На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

  • На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБ, совершил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

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