Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 01.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини, сім боїв тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом з початку доби відбулося одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили дві наступальні дії противника, наразі триває ще три боєзіткнення.