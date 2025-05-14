ЗСУ знешкодили понад 320 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

На Покровському напрямку противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 — безповоротно.

Також знищено:

танк,

чотири автомобілі,

чотири мотоцикли,

12 БпЛА,

пункт управління БпЛА,

п’ять антен БпЛА,

станцію спостереження «Муром-М».