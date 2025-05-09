Новопавловское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.05.2025 по российскому вторжению предоставлена ​​генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолковения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Временного Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая, пять боев идут до сих пор.