Новопавловское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже зафиксировано 80 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Российские захватчики продолжают атаковать украинских защитников на горячих направлениях Новопавловского и Покровского.
- Украинские защитники успешно отражают многочисленные атаки противника на различных участках фронта.
- Актуальная ситуация на 9 мая показывает, что боевые столкновения продолжаются на нескольких направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское и Новопавловское.
Актуальная ситуация на фронте 9 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.05.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолковения в настоящее время продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Временного Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая, пять боев идут до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Котляровка и в направлении Новониколаевки и Троицкого. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Одиннадцать боестолкновений продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг предпринял четыре попытки продвинуться вперед, бои продолжаются в трех локациях.
На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах девять управляемых авиационных бомб и совершил 153 артиллерийских обстрела.
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