Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В общей сложности враг потерял за сутки 263 единицы техники.

Главные тезисы

  • Армия РФ потеряла за последние сутки 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников.
  • Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 15.05.25 составили около 970 тысяч человек.
  • С учетом обновленной информации, потери вражеской техники включают танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.

Актуальные потери РФ на фронте

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 970 590 (+1220) человек ликвидировано;

  • танков — 10 812 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 514 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 27 872 (+45) ед;

  • РСЗО — 1384 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1166 (+1) ед;

  • самолетов — 372 ед;

  • вертолетов — 336 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 000 (+140) ед;

  • крылатых ракет — 3197 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 547 (+165) ед;

  • специальной техники — 3892 (+8) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте и потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 мая 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?