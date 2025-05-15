Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В общей сложности враг потерял за сутки 263 единицы техники.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла за последние сутки 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников.
- Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 15.05.25 составили около 970 тысяч человек.
- С учетом обновленной информации, потери вражеской техники включают танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.
Актуальные потери РФ на фронте
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 970 590 (+1220) человек ликвидировано;
танков — 10 812 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 22 514 (+13) ед;
артиллерийских систем — 27 872 (+45) ед;
РСЗО — 1384 (+2) ед.;
средств ПВО — 1166 (+1) ед;
самолетов — 372 ед;
вертолетов — 336 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 000 (+140) ед;
крылатых ракет — 3197 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 48 547 (+165) ед;
специальной техники — 3892 (+8) ед.
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