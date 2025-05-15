Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу з 14 на 15 травня, армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників. Загалом ворог втратив за добу 263 одиниці техніки.

Головні тези:

  • За останню добу армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників.
  • Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали понад 970 тисяч осіб.

Актуальні втрати РФ на фронті

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 970 590 (+1220) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 812 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 514 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 27 872 (+45) од.;

  • РСЗВ — 1384 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1166 (+1) од.;

  • літаків — 372 од.;

  • гелікоптерів — 336 (+1) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36 000 (+140) од.;

  • крилатих ракет — 3197 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48 547 (+165) од.;

  • спеціальної техніки — 3892 (+8) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті та втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ повідомляють про колосальні втрати російських військ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?