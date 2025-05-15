Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу з 14 на 15 травня, армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників. Загалом ворог втратив за добу 263 одиниці техніки.
Головні тези:
- За останню добу армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників.
- Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали понад 970 тисяч осіб.
Актуальні втрати РФ на фронті
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 970 590 (+1220) осіб ліквідовано;
танків — 10 812 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 22 514 (+13) од.;
артилерійських систем — 27 872 (+45) од.;
РСЗВ — 1384 (+2) од.;
засобів ППО — 1166 (+1) од.;
літаків — 372 од.;
гелікоптерів — 336 (+1) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36 000 (+140) од.;
крилатих ракет — 3197 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 547 (+165) од.;
спеціальної техніки — 3892 (+8) од.
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