Новопавловское направление стало самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 03.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполевка, Колодец, Торское и в направлении Григоровки.

Наши войска отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы на Краматорском направлении.