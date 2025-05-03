С начала суток произошло 180 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 98 управляемых бомб, 1132 удара дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Главные тезисы
- Новопавловское направление стало самым горячим на фронте с 180 боевыми столкновениями с начала суток.
- Противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
- На Новопавловском направлении зафиксировано 56 атак, в результате которых враг несет значительные потери.
Актуальная ситуация на фронте 3 мая
Оперативная информация по состоянию на 22.00 03.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается.
Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.
На Лиманском направлении сегодня российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполевка, Колодец, Торское и в направлении Григоровки.
Наши войска отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районе Торецкая и вблизи Крымского и Дилиевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 68 штурмовых и наступательных действий. Бои не утихают до этого в 15 локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами населенному пункту Шевченко Первое.
По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 36 и ранили 39 оккупантов на данном направлении; уничтожили автомобиль, два мотоцикла, два БпЛА противника.
На Новопавловском направлении захватчики совершили 56 атак на позиции украинских войск. Девять боестолкновений сейчас продолжается. Авиаудары получили Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка. Враг несет значительные потери.
На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Новоданиловки и Каменского. Авиаудару потерпела Новоандреевка.
На Приднепровском направлении враг однажды пытался приблизиться к позициям наших защитников, получил отпор.
Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отразили 23 атаки захватнической армии. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом семь КАБов, также совершил 233 обстрела, из которых 10 — из систем залпового огня.
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