Новопавлівський напрямок став найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 22.00 03.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Наші війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.