Авіація РФ скинула на центр Херсона 4 КАБи — кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула на центр Херсона 4 КАБи — кількість постраждалих збільшилася

Херсонська ОВА
Херсон

Російська армія вдарила по середмістю Херсона чотирма керованими авіабомбами, зокрема по будівлі обласної державної адміністрації, постраждали двоє чоловіків.

Головні тези:

  • Російська авіація вдарила по середмістю Херсона, використавши 4 керовані авіабомби.
  • У результаті атаки було пошкоджено будівлю обласної державної адміністрації та інші споруди.
  • Троє постраждалих -з різними травмами, серед яких є заступник голови обласної ради.

Росія бомбила центр Херсона

Херсонська обласна державна адміністрація повідомила про це у Телеграмі та опублікувала відповідне відео.

Так нині виглядає середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю “прилетіли” чотири російські КАБи. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.

На місці розгорнутий оперативний штаб ОВА. Його пріоритетом є допомога постраждалим і ліквідації наслідків атаки.

Наразі відомо про трьох постраждалих - чоловіків віком 74, 68 та 44 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Серед трьох постраждалих унаслідок російського авіаудару по Херсону - перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

Соболевський розповів, що у нього контузія, струс головного мозку, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

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