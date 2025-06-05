Авіація РФ скинула на центр Херсона 4 КАБи — кількість постраждалих збільшилася

Так нині виглядає середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю “прилетіли” чотири російські КАБи. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.