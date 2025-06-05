Авіація РФ скинула на центр Херсона 4 КАБи — кількість постраждалих збільшилася

Російська армія вдарила по середмістю Херсона чотирма керованими авіабомбами, зокрема по будівлі обласної державної адміністрації, постраждали двоє чоловіків.
Головні тези:
- Російська авіація вдарила по середмістю Херсона, використавши 4 керовані авіабомби.
- У результаті атаки було пошкоджено будівлю обласної державної адміністрації та інші споруди.
- Троє постраждалих -з різними травмами, серед яких є заступник голови обласної ради.
Росія бомбила центр Херсона
Херсонська обласна державна адміністрація повідомила про це у Телеграмі та опублікувала відповідне відео.
На місці розгорнутий оперативний штаб ОВА. Його пріоритетом є допомога постраждалим і ліквідації наслідків атаки.
Наразі відомо про трьох постраждалих - чоловіків віком 74, 68 та 44 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.
Серед трьох постраждалих унаслідок російського авіаудару по Херсону - перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
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