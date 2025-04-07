У Херсоні двоє людей постраждали від російського артобстрілу

У Херсоні вранці 7 квітня через російський обстріл постраждала вагітна жінка та дитина. Ворожий снаряд влучив у їхній будинок, мати прикрила сина власним тілом.
Головні тези:
- У Херсоні сталася трагічна подія через російський обстріл, в результаті якої постраждали вагітна жінка та її маленький син.
- Мати прикрила дитину власним тілом, обоє отримали травми та потрапили під завали.
- Загальний стан постраждалих допомагають стабілізувати медичні працівники, вони отримують необхідну допомогу.
Удар РФ по Херсону: постраждали мати і дитина
У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як зазначається, через влучання ворожого снаряду в будинок під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому близько двох років. Мати прикрила дитину власним тілом.
Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу.
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