У Херсоні двоє людей постраждали від російського артобстрілу
Категорія
Україна
Дата публікації

У Херсоні двоє людей постраждали від російського артобстрілу

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

У Херсоні вранці 7 квітня через російський обстріл постраждала вагітна жінка та дитина. Ворожий снаряд влучив у їхній будинок, мати прикрила сина власним тілом.

Головні тези:

  • У Херсоні сталася трагічна подія через російський обстріл, в результаті якої постраждали вагітна жінка та її маленький син.
  • Мати прикрила дитину власним тілом, обоє отримали травми та потрапили під завали.
  • Загальний стан постраждалих допомагають стабілізувати медичні працівники, вони отримують необхідну допомогу.

Удар РФ по Херсону: постраждали мати і дитина

У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, через влучання ворожого снаряду в будинок під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому близько двох років. Мати прикрила дитину власним тілом.

Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу.

В ОВА інформують, що у хлопчика — вибухова травма та контузія. Жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, зазнала вибухової та травми голови.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти завдали ударів по центру Херсона — є загиблі та поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Притулок для собак "Шанс" у Херсоні постраждав від обстрілу армії РФ — як допомогти
Шанс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"РФ знову порушила енергетичне перемир'я". Зеленський заявив про атаку на Херсонську ТЕЦ
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?