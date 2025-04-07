У Херсоні двоє людей постраждали від російського артобстрілу

У Херсоні вранці 7 квітня через російський обстріл постраждала вагітна жінка та дитина. Ворожий снаряд влучив у їхній будинок, мати прикрила сина власним тілом.

Удар РФ по Херсону: постраждали мати і дитина

У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, через влучання ворожого снаряду в будинок під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому близько двох років. Мати прикрила дитину власним тілом.

Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу.