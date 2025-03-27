Російські окупанти завдали ударів по центру Херсона — є загиблі та поранені

Військові РФ масовано обстріляли вдень 27 березня центральну частину Херсона, наразі відомо про двох загиблих.

Росія вбила двох людей у Херсоні

Ворог масовано обстріляв центральну частину Херсона, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

56-річний поранений чоловік доставлений до лікарні. Попередньо в нього мінно-вибухова травма.

Через обстріл у місті частково зникло електропостачання, тимчасово зупинено рух тролейбусів, відомо також, що одна людина загинула, повідомляє Херсонська МВА.

Внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ у Херсоні частково зникло електропостачання. Поширити

Також начальник ОВА Олександр Прокудін у Фейсбуці оприлюднив відео про наслідки обстрілу.

До двох зросла кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу середмістя Херсона — стало відомо про смерть чоловіка, який перебував на зупинці.

Також унаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний, — повідомила “Укрзалізниця”.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

У Херсоні під російський обстріл також потрапила бригада «швидкої», яка допомагала пораненому, постраждали 33-річний фельдшер та 63-річний водій. Поширити

“Швидка” у Херсоні, яка потрапила під російський обстріл

Як зазначається, медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх.