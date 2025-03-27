Російські окупанти завдали ударів по центру Херсона — є загиблі та поранені

Військові РФ масовано обстріляли вдень 27 березня центральну частину Херсона, наразі відомо про двох загиблих.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили удар по центру Херсона, призвівши до загибелі та поранення людей.
- Масований обстріл призвів до часткового відсутності електропостачання та перебоїв у руху громадського транспорту в місті.
- Під час нападу постраждали не тільки цивільні об'єкти та автотранспорт, але й бригада швидкої, яка надавала допомогу пораненим.
Росія вбила двох людей у Херсоні
Ворог масовано обстріляв центральну частину Херсона, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
56-річний поранений чоловік доставлений до лікарні. Попередньо в нього мінно-вибухова травма.
Через обстріл у місті частково зникло електропостачання, тимчасово зупинено рух тролейбусів, відомо також, що одна людина загинула, повідомляє Херсонська МВА.
Також начальник ОВА Олександр Прокудін у Фейсбуці оприлюднив відео про наслідки обстрілу.
До двох зросла кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу середмістя Херсона — стало відомо про смерть чоловіка, який перебував на зупинці.
Також унаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.
У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний, — повідомила “Укрзалізниця”.
За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
Як зазначається, медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх.
Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії.
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