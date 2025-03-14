Авіація РФ вдруге за день бомбила Херсонщину — є загиблий та поранені

Вдруге за 14 березня окупанти завдали масований авіаудар по Херсонщині, є загиблий та поранені, серед них дитина.

Росія масовано бомбила Херсонщину

За даними слідства, 14 березня близько 21:00 російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області.

Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.

Зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.

Наразі відомо, що в Херсоні внаслідок удару загинув 43- річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.

У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру. Поширити

Інформація про постраждалих уточнюється.

Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення.