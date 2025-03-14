Авіація РФ вдруге за день бомбила Херсонщину — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ вдруге за день бомбила Херсонщину — є загиблий та поранені

Херсонська обласна прокуратура
Херсон
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Вдруге за 14 березня окупанти завдали масований авіаудар по Херсонщині, є загиблий та поранені, серед них дитина.

Головні тези:

  • Російські військові вдруге за день здійснили масований авіаудар по Херсонській області.
  • Внаслідок нападу загинув чоловік, ще один цивільний отримав поранення, а 14-річна дитина дістала поранення у селищі Текстильне.
  • Приватні житлові будинки, транспортні засоби та інша цивільна інфраструктура отримали значні пошкодження внаслідок авіаудару.

Росія масовано бомбила Херсонщину

За даними слідства, 14 березня близько 21:00 російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області.

Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.

Зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.

Наразі відомо, що в Херсоні внаслідок удару загинув 43- річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.

У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення.

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