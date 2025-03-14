Авіація РФ вдруге за день бомбила Херсонщину — є загиблий та поранені

Вдруге за 14 березня окупанти завдали масований авіаудар по Херсонщині, є загиблий та поранені, серед них дитина.
Головні тези:
- Російські військові вдруге за день здійснили масований авіаудар по Херсонській області.
- Внаслідок нападу загинув чоловік, ще один цивільний отримав поранення, а 14-річна дитина дістала поранення у селищі Текстильне.
- Приватні житлові будинки, транспортні засоби та інша цивільна інфраструктура отримали значні пошкодження внаслідок авіаудару.
Росія масовано бомбила Херсонщину
За даними слідства, 14 березня близько 21:00 російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області.
Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.
Зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.
Наразі відомо, що в Херсоні внаслідок удару загинув 43- річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.
У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення.
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