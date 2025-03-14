Авиация РФ второй раз за день бомбила Херсонщину — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ второй раз за день бомбила Херсонщину — есть погибший и раненые

Херсонская обласная прокуратура
Херсон
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Второй раз за 14 марта оккупанты нанесли массированный авиаудар по Херсонщине, есть погибший и раненый, среди них ребенок.

Главные тезисы

  • Российская авиация вторично нанесла авиаудар по Херсонской области, приводя к гибели одного человека и ранениям других граждан, включая ребенка.
  • Авиаудар повлек за собой серьезные разрушения частных домов, транспорта и других гражданских объектов на Херсонщине.

Россия массированно бомбила Херсонщину

По данным следствия, 14 марта около 21:00 российские военные нанесли повторный массированный авиаудар по Херсонской области.

Враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.

Зафиксировано попадание в Херсонском и Бериславском районах.

Известно, что в Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.

В поселке Текстильное ранение получил 14-летний ребенок.

Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другие гражданские инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется.

Это уже второй массированный авиаудар по региону за день, свидетельствующий о целенаправленном терроре против мирного населения.

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