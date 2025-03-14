Авиация РФ второй раз за день бомбила Херсонщину — есть погибший и раненые

Второй раз за 14 марта оккупанты нанесли массированный авиаудар по Херсонщине, есть погибший и раненый, среди них ребенок.
Главные тезисы
- Российская авиация вторично нанесла авиаудар по Херсонской области, приводя к гибели одного человека и ранениям других граждан, включая ребенка.
- Авиаудар повлек за собой серьезные разрушения частных домов, транспорта и других гражданских объектов на Херсонщине.
Россия массированно бомбила Херсонщину
По данным следствия, 14 марта около 21:00 российские военные нанесли повторный массированный авиаудар по Херсонской области.
Враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.
Зафиксировано попадание в Херсонском и Бериславском районах.
Известно, что в Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.
В поселке Текстильное ранение получил 14-летний ребенок.
Информация о пострадавших уточняется.
Это уже второй массированный авиаудар по региону за день, свидетельствующий о целенаправленном терроре против мирного населения.
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