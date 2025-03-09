Российские дроны атаковали и ранили 7 херсонцев
Категория
Украина
Дата публикации

Российские дроны атаковали и ранили 7 херсонцев

Херсонская ГВА
дрон
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В Херсоне количество пострадавших в результате дроновых атак армии РФ возросло до семи человек.

Главные тезисы

  • В Херсоне произошла атака российских дронов, в результате которой пострадали 7 мирных жителей, включая женщин и мужчин разного возраста.
  • Несколько пострадавших получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения, включая ампутацию ног и повреждения грудной клетки и рук.
  • Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь в больнице.

В Херсоне ранены российскими дронами 7 человек

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Всего ранения разной тяжести получили 7 человек:

  • У пострадавших женщин 53 и 55 лет минно-взрывная травма и обломочные ранения.

  • Женщина с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией ног в тяжелом состоянии.

  • Минно-взрывную травму и обломочное ранение получила 55-летняя женщина.

  • 55-летняя женщина, которой диагностировали взрывную травму и контузию.

  • 19-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги.

  • У 50-летней женщины ранение грудной клетки и руки.

Да, одна из женщин в тяжелом состоянии находится в больнице. Медики борются за ее жизнь.

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