Россияне убили женщину в Херсоне и ранили еще 10 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили женщину в Херсоне и ранили еще 10 человек

Херсонская ОВА
Херсон
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2 марта армия РФ совершила атаку ударными дронами на маршрутный автобус в Херсоне. Согласно последним данным, одна гражданская погибла и еще 10 пострадали.

Главные тезисы

  • Российские захватчики продолжают совершать нападения на мирное население, используя беспилотники и ударные дроны.
  • В результате удара один человек находится в тяжелом состоянии, а другие пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Россия не прекращает убивать гражданское население

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА и Нацполиция, с минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину.

Сейчас в госпитале проводят их тщательное дообследование.

Однако чуть позже представители полиции официально подтвердили, что количество пострадавших возросло до 10 человек.

В результате обстрела одна женщина погибла, еще десять граждан получили травмы разной степени тяжести. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, сказано в заявлении.

Как уже упоминалось ранее, ночью 2 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Силы ПВО удалось уничтожить 63 вражеских цели.

Также указано, что 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

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