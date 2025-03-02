Россияне убили женщину в Херсоне и ранили еще 10 человек

2 марта армия РФ совершила атаку ударными дронами на маршрутный автобус в Херсоне. Согласно последним данным, одна гражданская погибла и еще 10 пострадали.

Россия не прекращает убивать гражданское население

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА и Нацполиция, с минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину.

Сейчас в госпитале проводят их тщательное дообследование.

Однако чуть позже представители полиции официально подтвердили, что количество пострадавших возросло до 10 человек.

В результате обстрела одна женщина погибла, еще десять граждан получили травмы разной степени тяжести. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, сказано в заявлении. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, ночью 2 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Силы ПВО удалось уничтожить 63 вражеских цели.