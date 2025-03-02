МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины — МИД направило ноту протеста
Категория
Украина
Дата публикации

МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины — МИД направило ноту протеста

МИД Украины
Что известно о скандальном решении МАГАТЭ
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Согласно данным МИД Украины, сотрудники МАГАТЭ нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины в результате российского шантажа. Что важно понимать, ротация этих сотрудников на Запорожской АЭС впервые прошла без согласия официального Киева.

Главные тезисы

  • МИД отправило ноту протеста руководству МАГАТЭ, открыто осуждая шантаж и действия, направленные на нарушение украинского законодательства.
  • Россия снова препятствует деятельности международных организаций в Украине.

Что известно о скандальном решении МАГАТЭ

Украинские дипломаты официально подтвердили, что направила ноту протеста руководству МАГАТЭ.

Однако, что важно понимать, ответственность за такие действия Киев полностью возлагает на страну-агрессору РФ.

Россия создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать законодательство Украины.

Что важно понимать, страна-агрессор не хочет предоставить гарантии безопасности сотрудникам МАГАТЭ, если бы те ехали через подконтрольную Украине территорию, тем самым "заставляя Агентство согласиться на российские условия".

Ротацию, которую устроило МАГАТЭ, украинские дипломаты называют "гуманитарной эвакуацией в условиях угрозы жизни и здоровью людей".

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения каких-либо подобных действий в будущем.

Кроме того, указано, что Киев вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.

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