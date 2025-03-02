Согласно данным МИД Украины, сотрудники МАГАТЭ нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины в результате российского шантажа. Что важно понимать, ротация этих сотрудников на Запорожской АЭС впервые прошла без согласия официального Киева.
Главные тезисы
- МИД отправило ноту протеста руководству МАГАТЭ, открыто осуждая шантаж и действия, направленные на нарушение украинского законодательства.
- Россия снова препятствует деятельности международных организаций в Украине.
Что известно о скандальном решении МАГАТЭ
Украинские дипломаты официально подтвердили, что направила ноту протеста руководству МАГАТЭ.
Однако, что важно понимать, ответственность за такие действия Киев полностью возлагает на страну-агрессору РФ.
Что важно понимать, страна-агрессор не хочет предоставить гарантии безопасности сотрудникам МАГАТЭ, если бы те ехали через подконтрольную Украине территорию, тем самым "заставляя Агентство согласиться на российские условия".
Ротацию, которую устроило МАГАТЭ, украинские дипломаты называют "гуманитарной эвакуацией в условиях угрозы жизни и здоровью людей".
Кроме того, указано, что Киев вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.
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