В МАГАТЭ заявили о двух взрывах возле Запорожской АЭС

Сотрудники МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции, совпавшие с информацией об атаке беспилотника на учебный центр станции.

Что известно о новых взрывах возле ЗАЭС

Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, эти события свидетельствуют о «очередной угрозе ядерной безопасности».

В частности, команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ 5 января зафиксировала два взрыва — в 12:45 и 15:45, а также слышала несколько раз пулеметные очереди.

В отчете отмечено, что взрывы произошли по периметру площадки учебного центра. К счастью, оборудование ЗАЭС и персонал станции не пострадали.

Напомним, ЗАЭС оккупирована российскими войсками с марта 2022 года и находится под их контролем. За время оккупации станция пережила восемь полных блекаутов и один долевой.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.

Армия РФ устроила пожар на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.