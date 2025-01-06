У МАГАТЕ заявили про два вибухи біля Запорізької АЕС

Співробітники МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції, які збіглися з інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

Що відомо про нові вибухи біля ЗАЕС

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, ці події свідчать про «чергову загрозу ядерній безпеці».

Зокрема, команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня зафіксувала два вибухи — о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметні черги.

У звіті зазначено, що вибухи сталися за периметром майданчика навчального центру. На щастя, обладнання ЗАЕС і персонал станції не постраждали.

Нагадаємо, ЗАЕС окупована російськими військами з березня 2022 року та перебуває під їхнім контролем. За час окупації станція пережила вісім повних блекаутів і один частковий.

Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС із вересня 2022 року.

Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.