МАГАТЕ порушило суверенітет України — МЗС направило ноту протесту
Категорія
Україна
Дата публікації

МАГАТЕ порушило суверенітет України — МЗС направило ноту протесту

МЗС України
ЗАЕС
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Згідно з даними МЗС України, співробітники МАГАТЕ порушили суверенітет та територіальну цілісність України внаслідок російського шантажу. Що важливо розуміти, ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС уперше відбулася без згоди офіційного Києва.

Головні тези:

  • МЗС відправило ноту протесту керівництву МАГАТЕ, відкрито засуджуючи шантаж та дії, спрямовані на порушення українського законодавства.
  • Росія вкотре перешкоджає діяльності міжнародних організацій в Україні.

Що відомо про скандальне рішення МАГАТЕ

Українські дипломати офіційно підтвердили, що направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

Однак, що важливо розуміти, відповідальність за такі дії Київ повністю кладе на країну-агресорку РФ.

Росія створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство.

Що важливо розуміти, країна-агресорка не хоче надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови".

Ротацію, яку влаштувало МАГАТЕ, українські дипломати називають "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоровʼю людей".

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

Окрім того, наголошується, що Київ винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

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