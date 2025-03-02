Росіяни вбили жінку в Херсоні та поранили ще 10 людей

2 березня армія РФ здійснила атаку ударними дронами на маршрутний автобус у Херсоні. Згідно з останніми даними, одна цивільна загинула та ще 10 постраждали.

Росія не припиняє вбивати цивільне населення

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА та Нацполіція, з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку.

Наразі у шпиталі триває їхнє ретельне дообстеження.

Однак трохи пізніше представники поліції офіційно підтвердили, що кількість постраждалих зросла до 10.

Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще десять громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у важкому стані, — йдеться в заяві. Поширити

Як уже згадувалося раніше, уночі 2 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Сили ППО вдалося знищити 63 ворожі цілі.