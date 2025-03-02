Росіяни вбили жінку в Херсоні та поранили ще 10 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили жінку в Херсоні та поранили ще 10 людей

Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

2 березня армія РФ здійснила атаку ударними дронами на маршрутний автобус у Херсоні. Згідно з останніми даними, одна цивільна загинула та ще 10 постраждали.

Головні тези:

  • Російські загарбники продовжують вчиняти напади на мирне населення, використовуючи безпілотники та ударні дрони.
  • У результаті удару один чоловік перебуває у важкому стані, а інші постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

Росія не припиняє вбивати цивільне населення

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА та Нацполіція, з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку.

Наразі у шпиталі триває їхнє ретельне дообстеження.

Однак трохи пізніше представники поліції офіційно підтвердили, що кількість постраждалих зросла до 10.

Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще десять громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у важкому стані, — йдеться в заяві.

Як уже згадувалося раніше, уночі 2 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Сили ППО вдалося знищити 63 ворожі цілі.

Також вказано, що 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
МАГАТЕ порушило суверенітет України — МЗС направило ноту протесту
МЗС України
ЗАЕС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми готові. Мелоні звернулася з пропозицією до Зеленського і Трампа
Мелоні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ успішно вибивають армію РФ з Торецька — Forbes
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?