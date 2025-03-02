Росіяни вбили жінку в Херсоні та поранили ще 10 людей

2 березня армія РФ здійснила атаку ударними дронами на маршрутний автобус у Херсоні. Згідно з останніми даними, одна цивільна загинула та ще 10 постраждали.
Головні тези:
- Російські загарбники продовжують вчиняти напади на мирне населення, використовуючи безпілотники та ударні дрони.
- У результаті удару один чоловік перебуває у важкому стані, а інші постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.
Росія не припиняє вбивати цивільне населення
Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА та Нацполіція, з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку.
Наразі у шпиталі триває їхнє ретельне дообстеження.
Однак трохи пізніше представники поліції офіційно підтвердили, що кількість постраждалих зросла до 10.
Як уже згадувалося раніше, уночі 2 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.
Сили ППО вдалося знищити 63 ворожі цілі.
Також вказано, що 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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