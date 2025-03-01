Россия массированно атаковала Херсонщину дронами в течение дня — пострадали 10 человек

В течение 1 марта войска РФ обстреливали Херсонскую область из артиллерии и дронами. От вражеских обстрелов пострадали 10 жителей области, в том числе ребенок.

Россия массированно атаковала Херсонщину дронами

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 марта 2025 года российские военные в очередной раз атаковали Херсонщину артиллерией и с помощью дронов. По состоянию на 17:00 известно о 10 пострадавших в результате обстрелов людей, в том числе ребенок 2013 года рождения. Еще один мужчина травмировался, наехав на мину. Поделиться

В частности, в течение дня оккупанты сбрасывали взрывчатку с дрона в Антоновке. Три человека получили ранения.

При аналогичных обстоятельствах в Киндейке пострадали два человека.

Два человека получили ранения в Херсоне, один — в Казацком, еще один человек травмирован в Великой Александровке.

В Дарьевке травмирован один взрослый человек и парень 11 лет. Поделиться

Кроме того, в результате обстрелов повреждены гражданские объекты, автотранспорт и т.д.