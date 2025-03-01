Россия массированно атаковала Херсонщину дронами в течение дня — пострадали 10 человек

В течение 1 марта войска РФ обстреливали Херсонскую область из артиллерии и дронами. От вражеских обстрелов пострадали 10 жителей области, в том числе ребенок.
Главные тезисы
- Российские военные массированно атаковали Херсонщину при помощи дронов и артиллерии, нарушая законы Украины.
- В результате вражеских обстрелов 1 марта 2025 года пострадали 10 человек, включая ребенка и гражданских жителей различных населенных пунктов.
- Органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование военных преступлений в связи с этими событиями, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Россия массированно атаковала Херсонщину дронами
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В частности, в течение дня оккупанты сбрасывали взрывчатку с дрона в Антоновке. Три человека получили ранения.
При аналогичных обстоятельствах в Киндейке пострадали два человека.
Два человека получили ранения в Херсоне, один — в Казацком, еще один человек травмирован в Великой Александровке.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены гражданские объекты, автотранспорт и т.д.
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