Росія масовано атакувала Херсонщину дронами протягом дня — постраждало 10 людей

За даними слідства, 1 березня 2025 року російські військові вкотре атакували Херсонщину артилерією та за допомогою дронів. Станом на 17:00 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілів людей, серед них дитина 2013 року народження. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну.