Росія масовано атакувала Херсонщину дронами протягом дня — постраждало 10 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Херсонщину дронами протягом дня — постраждало 10 людей

Херсонська обласна прокуратура
дрон

Протягом 1 березня війська РФ обстрілювали Херсонщину з артилерії та дронами. Від ворожих обстрілів постраждали 10 мешканців області, серед них — дитина.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Херсонщину дронами та артилерією впродовж 1 березня.
  • 10 мешканців області, включно з дитиною, стали жертвами ворожих обстрілів.
  • Органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування воєнних злочинів у зв'язку з цими подіями.

Росія масовано атакувала Херсонщину дронами

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 березня 2025 року російські військові вкотре атакували Херсонщину артилерією та за допомогою дронів. Станом на 17:00 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілів людей, серед них дитина 2013 року народження. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну.

Зокрема протягом дня окупанти скидали вибухівку з дрона в Антонівці. Троє людей зазнали поранень.

За аналогічних обставин у Кіндійці постраждало двоє людей.

Дві людини зазнали поранень у Херсоні, одна — в Козацькому, ще один чоловік травмований у Великій Олександрівці.

У Дар'ївці травмовано одну дорослу людину та хлопця 11 років.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти, автотранспорт тощо.

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