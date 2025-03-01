Росія масовано атакувала Херсонщину дронами протягом дня — постраждало 10 людей

Протягом 1 березня війська РФ обстрілювали Херсонщину з артилерії та дронами. Від ворожих обстрілів постраждали 10 мешканців області, серед них — дитина.
Головні тези:
- Російські війська атакували Херсонщину дронами та артилерією впродовж 1 березня.
- 10 мешканців області, включно з дитиною, стали жертвами ворожих обстрілів.
- Органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування воєнних злочинів у зв'язку з цими подіями.
Росія масовано атакувала Херсонщину дронами
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Зокрема протягом дня окупанти скидали вибухівку з дрона в Антонівці. Троє людей зазнали поранень.
За аналогічних обставин у Кіндійці постраждало двоє людей.
Дві людини зазнали поранень у Херсоні, одна — в Козацькому, ще один чоловік травмований у Великій Олександрівці.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти, автотранспорт тощо.
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