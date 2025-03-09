Російські дрони атакували та поранили 7 херсонців
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакували та поранили 7 херсонців

Херсонська МВА
дрон атака дронів

У Херсоні кількість постраждалих внаслідок дронових атак армії РФ зросла до сімох осіб.

Головні тези:

  • У Херсоні сталась атака російських дронів, в результаті якої постраждали 7 мирних мешканців.
  • Серед постраждалих є жінки у віці 53 та 55 років з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
  • Інші постраждалі отримали поранення ніг, рук та грудної клітки у результаті атаки дронів.

У Херсоні поранено російськими дронами 7 осіб

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Всього поранення різної важкості отримали 7 людей:

  • У потерпілих жінок 53 та 55 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

  • Жінка з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією ніг у важкому стані.

  • Мінно-вибухову травму та уламкове поранення отримала 55-річна жінка.

  • 55-річна жінка, якій діагностували вибухову травму та контузію.

  • 19-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

  • У 50-річної жінки — поранення грудної клітки та руки.

Так, одна з жінок у важкому стані знаходиться у лікарні. Медики борються за її життя.

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