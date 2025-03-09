Російські дрони атакували та поранили 7 херсонців

У Херсоні кількість постраждалих внаслідок дронових атак армії РФ зросла до сімох осіб.
Головні тези:
- У Херсоні сталась атака російських дронів, в результаті якої постраждали 7 мирних мешканців.
- Серед постраждалих є жінки у віці 53 та 55 років з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
- Інші постраждалі отримали поранення ніг, рук та грудної клітки у результаті атаки дронів.
У Херсоні поранено російськими дронами 7 осіб
Про це повідомляє Херсонська МВА.
Всього поранення різної важкості отримали 7 людей:
У потерпілих жінок 53 та 55 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
Жінка з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією ніг у важкому стані.
Мінно-вибухову травму та уламкове поранення отримала 55-річна жінка.
55-річна жінка, якій діагностували вибухову травму та контузію.
19-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
У 50-річної жінки — поранення грудної клітки та руки.
Так, одна з жінок у важкому стані знаходиться у лікарні. Медики борються за її життя.
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