Росія обстріляла Херсон і вбила цивільного

Країна-агресорка Росія щоденно тероризує Херсон та усіх його мешканців. Уночі 5 березня новою жертвою ворога став 55-річний чоловік, який не зміг вижити після чергового обстрілу з боку окупантів.

У Херсоні загинув ще один мирний мешканець

Про ситуацію у місті та області розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, уночі 5 березня російські загарбники здійснили нову атаку на Херсон.

В результаті обстрілу в Корабельному районі міста загинув мирний мешканець, є поранені, пошкоджені будинки.

Цієї ночі ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

Інформацію про ситуацію у регіоні також уточнили в обласній військовій адміністрації.

Там повідомляють, що протягом 4 березня солдати РФ активно завдавали ударів по житловій інфраструктурі області.