Росія обстріляла Херсон і вбила цивільного

Країна-агресорка Росія щоденно тероризує Херсон та усіх його мешканців. Уночі 5 березня новою жертвою ворога став 55-річний чоловік, який не зміг вижити після чергового обстрілу з боку окупантів.
Головні тези:
- Солдати РФ активно завдавали ударів по житловій інфраструктурі області, є пошкоджені будинки і автомобілі
- У результаті обстрілу загинув 55-річний чоловік, поранення отримали 6 жителів Херсонщини.
У Херсоні загинув ще один мирний мешканець
Про ситуацію у місті та області розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, уночі 5 березня російські загарбники здійснили нову атаку на Херсон.
В результаті обстрілу в Корабельному районі міста загинув мирний мешканець, є поранені, пошкоджені будинки.
Інформацію про ситуацію у регіоні також уточнили в обласній військовій адміністрації.
Там повідомляють, що протягом 4 березня солдати РФ активно завдавали ударів по житловій інфраструктурі області.
Під обстріли ворога потрапили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також російські загарбники понівечили автомобілі. Поранення отримали 6 жителів Херсонщини.
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