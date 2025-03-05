Росія обстріляла Херсон і вбила цивільного
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Херсон і вбила цивільного

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
пожежа

Країна-агресорка Росія щоденно тероризує Херсон та усіх його мешканців. Уночі 5 березня новою жертвою ворога став 55-річний чоловік, який не зміг вижити після чергового обстрілу з боку окупантів.

Головні тези:

  • Солдати РФ активно завдавали ударів по житловій інфраструктурі області, є пошкоджені будинки і автомобілі
  • У результаті обстрілу загинув 55-річний чоловік, поранення отримали 6 жителів Херсонщини.

У Херсоні загинув ще один мирний мешканець

Про ситуацію у місті та області розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, уночі 5 березня російські загарбники здійснили нову атаку на Херсон.

В результаті обстрілу в Корабельному районі міста загинув мирний мешканець, є поранені, пошкоджені будинки.

Цієї ночі ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

Інформацію про ситуацію у регіоні також уточнили в обласній військовій адміністрації.

Там повідомляють, що протягом 4 березня солдати РФ активно завдавали ударів по житловій інфраструктурі області.

Під обстріли ворога потрапили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також російські загарбники понівечили автомобілі. Поранення отримали 6 жителів Херсонщини.

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