Армія РФ атакувала ЗСУ понад 2200 ударних дронів

Ситуація на фронті залишається складною, оскільки російській окупанти використовують для ураження багато ракет та безпілотників. Попри це, протягом минулої доби українські захисники встигли ліквідувати 1250 солдатів РФ та знищити чимало ворожої техніки.

Втрати армії РФ станом на 5 березня 2025 року:

особового складу — близько (+1250) осіб,

танків — 10256 (+1) од,

бойових броньованих машин — 21304 (+6) од,

артилерійських систем — 24087 (+23) од,

РСЗВ — 1306 (+0) од,

засоби ППО — 1094 (+0) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27849 (+108),

крилаті ракети — 3085 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 39512 (+84) од,

спеціальна техніка — 3769 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 4 березня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинула 90 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак на бійців ЗСУ використав 2234 дрони-камікадзе.