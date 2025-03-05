Армия РФ атаковала ВСУ более 2200 ударных дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ВСУ более 2200 ударных дронов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские оккупанты используют для поражения много ракет и беспилотников. Несмотря на это, за прошедшие сутки украинские защитники успели ликвидировать 1250 солдат РФ и уничтожить немало вражеской техники.

Главные тезисы

  • Ракетные войска и артиллерия ВСУ успешно поразили 12 районов сосредоточения армии РФ.
  • 4 марта враг совершил около 4800 обстрелов на поле боя.

Потери армии РФ по состоянию на 5 марта 2025 года:

  • личного состава — около (+1250) человек,

  • танков — 10256 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 21304 (+6) ед,

  • артиллерийских систем — 24087 (+23) ед,

  • РСЗО — 1306 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1094 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 27849 (+108),

  • крылатые ракеты — 3085 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,

  • специальная техника — 3769 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, 4 марта на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросила 90 КАБ.

Более того, враг совершил около 4800 обстрелов, из них 185 — из реактивных систем залпового огня, а для атак на бойцов ВСУ использовал 2234 дрона-камикадзе.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов и еще один важный объект армии РФ.

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