Армия РФ атаковала ВСУ более 2200 ударных дронов

Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские оккупанты используют для поражения много ракет и беспилотников. Несмотря на это, за прошедшие сутки украинские защитники успели ликвидировать 1250 солдат РФ и уничтожить немало вражеской техники.
Главные тезисы
- Ракетные войска и артиллерия ВСУ успешно поразили 12 районов сосредоточения армии РФ.
- 4 марта враг совершил около 4800 обстрелов на поле боя.
Потери армии РФ по состоянию на 5 марта 2025 года:
личного состава — около (+1250) человек,
танков — 10256 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 21304 (+6) ед,
артиллерийских систем — 24087 (+23) ед,
РСЗО — 1306 (+0) ед,
средства ПВО — 1094 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 27849 (+108),
крылатые ракеты — 3085 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,
специальная техника — 3769 (+1)
Как сообщает Генштаб ВСУ, 4 марта на фронте произошло 108 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросила 90 КАБ.
Более того, враг совершил около 4800 обстрелов, из них 185 — из реактивных систем залпового огня, а для атак на бойцов ВСУ использовал 2234 дрона-камикадзе.
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