Армия РФ атаковала ВСУ более 2200 ударных дронов

Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские оккупанты используют для поражения много ракет и беспилотников. Несмотря на это, за прошедшие сутки украинские защитники успели ликвидировать 1250 солдат РФ и уничтожить немало вражеской техники.

Потери армии РФ по состоянию на 5 марта 2025 года:

личного состава — около (+1250) человек,

танков — 10256 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 21304 (+6) ед,

артиллерийских систем — 24087 (+23) ед,

РСЗО — 1306 (+0) ед,

средства ПВО — 1094 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 27849 (+108),

крылатые ракеты — 3085 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,

специальная техника — 3769 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, 4 марта на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросила 90 КАБ.

Более того, враг совершил около 4800 обстрелов, из них 185 — из реактивных систем залпового огня, а для атак на бойцов ВСУ использовал 2234 дрона-камикадзе.