Россия обстреляла Херсон и убила гражданского

Россия ежедневно терроризирует Херсон и всех его жителей. Ночью 5 марта новой жертвой врага стал 55-летний мужчина, не сумевший выжить после еще одного обстрела со стороны оккупантов.
Главные тезисы
- Солдаты РФ активно наносили удары по жилищной инфраструктуре области, есть поврежденные дома и автомобили.
- В результате обстрела погиб 55-летний мужчина, ранения получили 6 жителей Херсонщины.
В Херсоне погиб еще один мирный житель
О ситуации в городе и области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, ночью 5 марта российские захватчики совершили новую атаку на Херсон.
В результате обстрела в Корабельном районе города погиб мирный житель, есть раненые, повреждены дома.
Информацию о ситуации в регионе уточнили в областной военной администрации.
Там сообщают, что в течение 4 марта солдаты РФ активно наносили удары по жилищной инфраструктуре области.
Под обстрелы врага попали 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также российские захватчики атаковали автомобили. Ранения получили 6 жителей Херсона.
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