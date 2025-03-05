Россия обстреляла Херсон и убила гражданского
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Херсон и убила гражданского

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
В Херсоне погиб еще один мирный житель
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Россия ежедневно терроризирует Херсон и всех его жителей. Ночью 5 марта новой жертвой врага стал 55-летний мужчина, не сумевший выжить после еще одного обстрела со стороны оккупантов.

Главные тезисы

  • Солдаты РФ активно наносили удары по жилищной инфраструктуре области, есть поврежденные дома и автомобили.
  • В результате обстрела погиб 55-летний мужчина, ранения получили 6 жителей Херсонщины.

В Херсоне погиб еще один мирный житель

О ситуации в городе и области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, ночью 5 марта российские захватчики совершили новую атаку на Херсон.

В результате обстрела в Корабельном районе города погиб мирный житель, есть раненые, повреждены дома.

Этой ночью враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Информацию о ситуации в регионе уточнили в областной военной администрации.

Там сообщают, что в течение 4 марта солдаты РФ активно наносили удары по жилищной инфраструктуре области.

Под обстрелы врага попали 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также российские захватчики атаковали автомобили. Ранения получили 6 жителей Херсона.

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