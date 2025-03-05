Россия обстреляла Херсон и убила гражданского

Россия ежедневно терроризирует Херсон и всех его жителей. Ночью 5 марта новой жертвой врага стал 55-летний мужчина, не сумевший выжить после еще одного обстрела со стороны оккупантов.

В Херсоне погиб еще один мирный житель

О ситуации в городе и области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, ночью 5 марта российские захватчики совершили новую атаку на Херсон.

В результате обстрела в Корабельном районе города погиб мирный житель, есть раненые, повреждены дома.

Этой ночью враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Информацию о ситуации в регионе уточнили в областной военной администрации.

Там сообщают, что в течение 4 марта солдаты РФ активно наносили удары по жилищной инфраструктуре области.