Россия бомбила Херсон и обстреляла из артиллерии Белозерку — есть раненые

С утра 14 марта российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, где ранения получили 4 человека. Также около 14:00 авиация РФ бомбила областной центр.

Россия массово обстреляла Херсонщину: есть пострадавшие

В Белозерке в Херсонской области количество пострадавших в результате российского артобстрела возросло до четырех.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Медпомощь понадобилась 50-летнему мужчине и 39-летней женщине. В них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшие были госпитализированы. Поделиться

Позже стало известно, что в больницу обратился еще один попавший под российский удар житель Белозерки. У 40-летнего мужчины — минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и контузия.

Утром в результате артобстрела была ранена 51-летняя женщина, которая находилась на улице.

Также россияне нанесли удар по центру Херсона управляемой авиабомбой, пострадал человек.

Российская авиация ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона... Сейчас известно об одном пострадавшем. В больницу с минно-взрывной травмой обратился 23-летний херсонец. Медики его обследуют. Поделиться

Отмечают, что в результате атаки повреждены объекты социальной сферы, торговые заведения, уничтожены гражданские автомобили.