Россия бомбила Херсон и обстреляла из артиллерии Белозерку — есть раненые
Категория
Украина
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Россия бомбила Херсон и обстреляла из артиллерии Белозерку — есть раненые

Херсонская ОВА
Херсон
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С утра 14 марта российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, где ранения получили 4 человека. Также около 14:00 авиация РФ бомбила областной центр.

Главные тезисы

  • Российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, приведя к ранениям 4 человек.
  • Жертвами российской агрессии стали мирные жители с минно-взрывными травмами и сотрясениями головного мозга.
  • Российская авиация также нанесла удары по областному центру Херсона, повредив объекты социальной сферы и гражданские автомобили.

Россия массово обстреляла Херсонщину: есть пострадавшие

В Белозерке в Херсонской области количество пострадавших в результате российского артобстрела возросло до четырех.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Медпомощь понадобилась 50-летнему мужчине и 39-летней женщине. В них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшие были госпитализированы.

Позже стало известно, что в больницу обратился еще один попавший под российский удар житель Белозерки. У 40-летнего мужчины — минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и контузия.

Утром в результате артобстрела была ранена 51-летняя женщина, которая находилась на улице.

Также россияне нанесли удар по центру Херсона управляемой авиабомбой, пострадал человек.

Российская авиация ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона... Сейчас известно об одном пострадавшем. В больницу с минно-взрывной травмой обратился 23-летний херсонец. Медики его обследуют.

Отмечают, что в результате атаки повреждены объекты социальной сферы, торговые заведения, уничтожены гражданские автомобили.

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