Россия бомбила Херсон и обстреляла из артиллерии Белозерку — есть раненые

С утра 14 марта российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, где ранения получили 4 человека. Также около 14:00 авиация РФ бомбила областной центр.
Главные тезисы
- Российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, приведя к ранениям 4 человек.
- Жертвами российской агрессии стали мирные жители с минно-взрывными травмами и сотрясениями головного мозга.
- Российская авиация также нанесла удары по областному центру Херсона, повредив объекты социальной сферы и гражданские автомобили.
Россия массово обстреляла Херсонщину: есть пострадавшие
В Белозерке в Херсонской области количество пострадавших в результате российского артобстрела возросло до четырех.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Позже стало известно, что в больницу обратился еще один попавший под российский удар житель Белозерки. У 40-летнего мужчины — минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и контузия.
Утром в результате артобстрела была ранена 51-летняя женщина, которая находилась на улице.
Также россияне нанесли удар по центру Херсона управляемой авиабомбой, пострадал человек.
Отмечают, что в результате атаки повреждены объекты социальной сферы, торговые заведения, уничтожены гражданские автомобили.
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