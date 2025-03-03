Россия не отказалась от намерения захватить Херсонскую и Запорожскую области — ГУР

Россия не отказывается от планов проведения штурмовых и наступательных действий в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

РФ планирует захватить Херсонскую и Запорожскую области

За январь они выполнили планы по рекрутингу на 107%. Этот вопрос остается актуальным, и у российских властей нет проблемы с комплектованием войск и пополнением потерь, — сообщил Скибицкий.

Он напомнил, что враг определил самые актуальные направления ведения боевых действий — Покровское направление, Торецк и Часов Яр — для завершения всех спланированных операций.

Кроме того, РФ не отказывается от планов проведения штурмовых и наступательных действий в Херсонской и Запорожской областях. Поделиться

Отвечая на вопрос, есть ли угроза наступления россиян на южные области, Скибицкий сообщил:

Да, угроза остается. Посмотрим на заявления, которые делает руководство Российской Федерации. Представители Кремля неоднократно заявляли, что и Херсонская, и Запорожская области — это "новые территории" России, "вписанные в конституцию России", и что они будут делать все для того, чтобы эти территории были под контролем России. Вадим Скибицкий Заместитель начальника ГУР

Относительно угрозы наступательных действий на территории Днепропетровской области представитель ГУР отметил, что здесь нужно исходить из того, выполнит ли Российская Федерация задачи по выходу на границы именно Днепропетровской области.

В случае успеха России растет угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре.

Комментируя вопрос рекрутинга в РФ, он сообщил, что в российской армии количество контрактников-«зеков» в этом году вырастет с 15% до 30%.

На 2025 год, согласно российским планам, примерно 30% тех людей, которые вроде бы добровольно идут в армию — это будут находящиеся под следствием люди, находящиеся в тюрьмах или отбывающие условный срок наказания. И данная проблема уже возникает для генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — что делать с этими людьми, как с ними работать. В 2024 году такого контингента — они называются спецконтингент — было 15%, а сейчас будет 30%. Поделиться

Скибицкий также сообщил, что большие выплаты, получаемые российскими контрактниками, позволяют без проблем пополнять армию.