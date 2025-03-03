Россия не отказалась от намерения захватить Херсонскую и Запорожскую области — ГУР

Россия не отказывается от планов проведения штурмовых и наступательных действий в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Главные тезисы
- Россия планирует провести штурмовые и наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях.
- Угроза штурмовых действий на территории Украины с использованием артиллерийских и реактивных систем растет.
- Количество контрактников-«зеков» в российской армии должно вырасти с 15% до 30% к 2025 году.
РФ планирует захватить Херсонскую и Запорожскую области
За январь они выполнили планы по рекрутингу на 107%. Этот вопрос остается актуальным, и у российских властей нет проблемы с комплектованием войск и пополнением потерь, — сообщил Скибицкий.
Он напомнил, что враг определил самые актуальные направления ведения боевых действий — Покровское направление, Торецк и Часов Яр — для завершения всех спланированных операций.
Отвечая на вопрос, есть ли угроза наступления россиян на южные области, Скибицкий сообщил:
Относительно угрозы наступательных действий на территории Днепропетровской области представитель ГУР отметил, что здесь нужно исходить из того, выполнит ли Российская Федерация задачи по выходу на границы именно Днепропетровской области.
В случае успеха России растет угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре.
Комментируя вопрос рекрутинга в РФ, он сообщил, что в российской армии количество контрактников-«зеков» в этом году вырастет с 15% до 30%.
Скибицкий также сообщил, что большие выплаты, получаемые российскими контрактниками, позволяют без проблем пополнять армию.
Им предлагается высокая заработная плата, очень велик первый взнос, который они получают при подписании первого контракта. В большинстве регионов России это более 2 миллионов рублей. То есть российский военнослужащий, подписывающий контракт в зависимости от региона, может получать от 20 до 25 тысяч долларов буквально единовременно.
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