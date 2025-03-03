Росія не відмовилася від наміру захопити Херсонську і Запорізьку області — ГУР

Росія не відмовляється від планів проведення штурмових і наступальних дій в Херсонській і Запорізькій областях. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

РФ планує захопити Херсонську та Запорізьку області

За січень вони виконали плани з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат, — повідомив Скібіцький.

Він нагадав, що ворог визначив найактуальніші напрямки ведення бойових дій — Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр — для завершення всіх операцій, які вони спланували.

Крім того, РФ не відмовляється від планів проведення штурмових і наступальних дій в Херсонській і в Запорізькій областях. Поширити

Відповідаючи на питання, чи є загроза наступу росіян на південні області, Скібіцький повідомив:

Так, загроза залишається. Подивімось на заяви, які робить керівництво Російської Федерації. Представники Кремля неодноразово заявляли, що і Херсонська, і Запорізька області — це "нові території" Росії, які "вписані в конституцію Росії", і що вони будуть робити все для того, щоб ці території були під контролем Росії. Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР

Щодо загрози наступальних дій на території Дніпропетровської області, представник ГУР зазначив, що тут треба виходити з того, чи виконає Російська Федерація завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області.

У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для завдання ударів по нашій інфраструктурі.

Коментуючи питання рекрутингу у РФ, він повідомив, що в російській армії кількість контрактників-«зеків» цьогоріч зросте з 15% до 30%.

На 2025 рік, згідно з російськими планами, приблизно 30% тих людей, які начебто добровільно йдуть в армію — це будуть ті люди, що перебувають під слідством, знаходяться в тюрмах або ті, які відбувають умовний термін покарання. І вказана проблема вже постає для генерального штабу збройних сил Російської Федерації — що робити з цими людьми, як з ними працювати. У 2024 році такого контингенту — вони називаються спецконтингент — було 15%, а зараз буде 30%. Поширити

Скібіцький також повідомив, що великі виплати, які отримують російські контрактники, дозволяють без проблем поповнювати армію.