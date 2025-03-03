Росія не відмовилася від наміру захопити Херсонську і Запорізьку області — ГУР

Росія не відмовляється від планів проведення штурмових і наступальних дій в Херсонській і Запорізькій областях. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
Головні тези:
- Російська влада планує проведення штурмових та наступальних дій в Херсонській та Запорізькій областях, підвищуючи контингент контрактників-«зеків».
- Російське керівництво наполягає на захопленні Херсонської та Запорізької областей.
- Зберігається загроза штурмових дій на території України, і зростає імовірність атак на інфраструктуру за участю артилерійських та реактивних систем.
РФ планує захопити Херсонську та Запорізьку області
За січень вони виконали плани з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат, — повідомив Скібіцький.
Він нагадав, що ворог визначив найактуальніші напрямки ведення бойових дій — Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр — для завершення всіх операцій, які вони спланували.
Відповідаючи на питання, чи є загроза наступу росіян на південні області, Скібіцький повідомив:
Щодо загрози наступальних дій на території Дніпропетровської області, представник ГУР зазначив, що тут треба виходити з того, чи виконає Російська Федерація завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області.
У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для завдання ударів по нашій інфраструктурі.
Коментуючи питання рекрутингу у РФ, він повідомив, що в російській армії кількість контрактників-«зеків» цьогоріч зросте з 15% до 30%.
Скібіцький також повідомив, що великі виплати, які отримують російські контрактники, дозволяють без проблем поповнювати армію.
Їм пропонується висока заробітна плата, дуже великий перший внесок, який вони отримують за підписання першого контракту. У більшості регіонів Росії це понад 2 мільйони рублів. Тобто російський військовослужбовець, який підписує контракт, залежно від регіону, може отримувати від 20 до 25 тисяч доларів буквально одноразово.
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