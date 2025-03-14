Росія бомбила Херсон та обстріляла з артилерії Білозерку — є поранені

З ранку 14 березня російська артилерія масовано обстріляла селище Білозерка на Херсонщині, де поранення отримали 4 людей. Також близько 14.00 авіація РФ бомбила обласний центр.

Росія масовано обстріляла Херсонщину: є постраждалі

У Білозерці на Херсонщині кількість постраждалих унаслідок російського артобстрілу зросла до чотирьох.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Меддопомога знадобилась 50-річному чоловіку та 39-річній жінці. В них діагностували мінно-вибухові травми, струс головного мозку та контузії. Потерпілих госпіталізували. Поширити

Пізніше стало відомо, що до лікарні звернувся ще один житель Білозерки, який потрапив під російський удар. У 40-річного чоловіка — мінно-вибухова травма, струс головного мозку та контузія.

Вранці внаслідок артобстрілу було поранено 51-річну жінку, яка перебувала на вулиці.

Також росіяни завдали удару по центру Херсона керованою авіабомбою, постраждала людина.

Російська авіація вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона... Нині відомо про одного постраждалого. До лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 23-річний херсонець. Медики його дообстежують. Поширити

Зазначають, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки.