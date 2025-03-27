Российские оккупанты нанесли удары по центру Херсона — есть погибшие и раненые

Военные РФ массированно обстреляли днем 27 марта центральную часть Херсона, известно о двух погибших.

Россия убила двух человек в Херсоне

Враг массированно обстрелял центральную часть Херсона, говорится в сообщении Херсонской ОВА.

56-летний раненый мужчина доставлен в больницу. Предварительно у него минно-взрывная травма.

Из-за обстрела в городе частично исчезло электроснабжение, временно остановлено движение троллейбусов, известно также, что один человек погиб, сообщает Херсонская МВА.

В результате массированного обстрела со стороны российских оккупационных войск в Херсоне частично исчезло электроснабжение. Поделиться

Также начальник ОВА Александр Прокудин в Facebook обнародовал видео о последствиях обстрела.

До двух возросло число погибших в результате массированного обстрела центра Херсона — стало известно о смерти находившегося на остановке мужчины.

Также в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

В результате обстрела поврежден вагон поезда № 110 Херсон — Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. К счастью, без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях мы заменим резервным, — сообщила "Укрзализныця".

По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.

В Херсоне под российские обстрелы также попала бригада «скорой», которая помогала раненому, пострадали 33-летний фельдшер и 63-летний водитель. Поделиться

"Скорая" в Херсоне, попавшая под российский обстрел

Как отмечается, медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.