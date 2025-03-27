Российские оккупанты нанесли удары по центру Херсона — есть погибшие и раненые

Военные РФ массированно обстреляли днем 27 марта центральную часть Херсона, известно о двух погибших.
Главные тезисы
- В результате атаки российских оккупантов по центру Херсона погибли и пострадали гражданские люди, бригада скорой помощи, а также пострадала инфраструктура города.
- Массированный обстрел привел к частичному отсутствию электроснабжения и перебоям в движении общественного транспорта в городе.
- Нанесенный удар повлек за собой повреждения гражданской инфраструктуры, автотранспорта, включая вагон поезда, и здания вокзала.
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Враг массированно обстрелял центральную часть Херсона, говорится в сообщении Херсонской ОВА.
56-летний раненый мужчина доставлен в больницу. Предварительно у него минно-взрывная травма.
Из-за обстрела в городе частично исчезло электроснабжение, временно остановлено движение троллейбусов, известно также, что один человек погиб, сообщает Херсонская МВА.
Также начальник ОВА Александр Прокудин в Facebook обнародовал видео о последствиях обстрела.
До двух возросло число погибших в результате массированного обстрела центра Херсона — стало известно о смерти находившегося на остановке мужчины.
Также в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.
В результате обстрела поврежден вагон поезда № 110 Херсон — Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. К счастью, без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях мы заменим резервным, — сообщила "Укрзализныця".
По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.
Как отмечается, медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.
Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии.
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