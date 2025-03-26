Россия массированно обстреляла Херсон — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Херсон — есть раненые

Херсонская ОВА
Херсон
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В Херсоне в результате российских обстрелов 26 марта ранения получили трое местных жителей.

Главные тезисы

  • Херсон был атакован Россией 26 марта, что привело к ранениям троих местных жителей.
  • Два человека пострадали от артиллерийских обстрелов, а один — от удара дрона.
  • Пострадавшие получили различные травмы, однако медики оказали помощь их жертвам на месте и госпитализировали одного из них.

Россия обстреляла Херсон: есть раненые

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

В Днепровском районе в результате артиллерийских обстрелов пострадали два человека, находившиеся на улице. У 61-летнего мужчины — взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он — в больнице. 56-летняя женщина получила осколочное ранение плеча. Медики предоставили ей помощь на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.

Также в больницу доставили 53-летнего херсонца, попавшего под удар вражеского дрона.

У него диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение живота и ноги.

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