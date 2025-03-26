Россия массированно обстреляла Херсон — есть раненые

В Днепровском районе в результате артиллерийских обстрелов пострадали два человека, находившиеся на улице. У 61-летнего мужчины — взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он — в больнице. 56-летняя женщина получила осколочное ранение плеча. Медики предоставили ей помощь на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.