Россия массированно обстреляла Херсон — есть раненые

В Херсоне в результате российских обстрелов 26 марта ранения получили трое местных жителей.
Главные тезисы
- Херсон был атакован Россией 26 марта, что привело к ранениям троих местных жителей.
- Два человека пострадали от артиллерийских обстрелов, а один — от удара дрона.
- Пострадавшие получили различные травмы, однако медики оказали помощь их жертвам на месте и госпитализировали одного из них.
Россия обстреляла Херсон: есть раненые
Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.
Также в больницу доставили 53-летнего херсонца, попавшего под удар вражеского дрона.
У него диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение живота и ноги.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-